



В Волгоградской области простятся с известным строителем Александром Назаровым, погибшим во время шторма на Волге. Как сообщает ИА «Высота 102», похороны состоятся в районном центре Светлоярского района 6 мая.

Александр Владимирович Назаров широко известен в Волгоградской области как президент Ассоциации компаний «Торгово-промышленной группы «БИС», благотворитель и активный общественный деятель.

Торгово-промышленная группа «БИС» была создана Назаровым в 1992 году и до сих пор обеспечивает работой более полутора тысяч рабочих, инженеров и других специалистов. Под его непосредственным руководством в Волгограде и в Волгоградской области в разное время были возведены крупные промышленные и коммерческие объекты. Благодаря Александру Владимировичу, тысячи волгоградцев справили новоселье в таких крупных жилых комплексах как: «Прибрежный», «Санаторный», «Колизей» и другие.

Александр Владимирович Назаров на протяжении пяти лет – с 2012 года по 2017-й – возглавлял Союз строителей Волгоградской области, занимая пост президента Союза. Частью его жизни была адресная благотворительность – руководитель строительной ассоциации помогал жителям Волгограда и Волгоградской области в ответ на их обращения.

Напомним, Александр Назаров погиб во время шторма на Волге. Судно, на котором находился он сам, его водитель, близкий родственник и житель Светлого Яра потерпело крушение вблизи райцентра. Никто из четверых мужчин не выжил.

Прощание с известным волгоградцем начнется в Светлом Яре 6 мая в 10.00. Многочисленные коллеги, политические и общественные деятели, простые жители региона скорбят вместе с родными Александра Владимировича. Редакция ИА «Высота» присоединяется к соболезнованиям.