Парки в центре Волгограда обработали от клещей

Зеленые зоны двух парков ЦПКиО и «Дружба: Волгоград — Баку» обработали от насекомых – переносчиков опасных инфекций.

Как сообщили в пресс-службе ЦПКиО, акарицидная обработка от клещей была проведена ранним утром 5 мая, когда большинство горожан еще спали.

- От опасных паукообразных, активизирующихся с приходом тепла, специалисты обработали зеленые зоны и поляны для пикников, также работы проведены на территории рядом с ключевыми объектами парков — главной сценой, аттракционами, пешеходными аллеями, - рассказали в парке.

Для обработок использовались препараты, которые не представляют опасности для человека и животных, поэтому зеленые зоны доступны для прогулок. Здесь также можно заниматься различными видами спорта, гулять с питомцами или просто отдыхать на «травяном» ковре. При необходимости обработку зеленых зон повторят.

