В Волгограде центр города сковали пробки из-за репетиции парада





5 мая в Волгограде центр города оказался парализован пробками. Автолюбителей застали врасплох ограничения, введённые властями из-за репетиции парада Победы.

- У Каланчи стоят КАМАЗы — к площади Павших Борцов проезда нет. Коммунистическая едет, но очень медленно, — рассказал журналистам один из попавших в пробку водителей.

Судя по данным «Яндекс. Карты», заторы также наблюдаются на ул. Воронина и ул. Комсомольской. Осложнено движение и по главной магистрали Центрального района – пр. Ленина.

Напомним, как ранее сообщала редакция, с 07:00 до 20:00 в Волгограде для проезда транспорта закрыты ул. Мира в границах ул. Краснознаменской и ул. Комсомольской, ул. Володарского от пр. им. Ленина до ул. Коммунистической, ул. Ленина от пр. им. Ленина до ул. Мира, а также полностью ул. Гоголя и ул. Аллея Героев. Ограничения необходимы для проведения репетиции парада Победы.

Также корректировки затронут и общественный транспорт. Из-за изменения схемы автомобильного движения в центре города автобусные маршруты №№ 6, 21, 88 и 89э будут подъезжать к вокзалу в объезд, через ул. Порт-Саида и ул. Коммунистическую.

