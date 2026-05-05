



Утром 5 мая Минобороны России сообщило об отражении третьей за минувшие 24 часа волны украинских ударных БПЛА, пытавшихся прорваться вглубь Волгоградской области. По данным военного ведомства, летательные аппараты, напичканные взрывчаткой, были уничтожены.

- В период с 7:00 до 9:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, - подчеркнули в военном ведомстве.

Помимо Волгоградской области в утренние часы дроны также сбивались над территорией ещё восьми субъектов РФ, в числе которых: Брянская, Курская, Калужская, Смоленская, Тульская, Воронежская области, Республика Адыгея и Московский регион.

Напомним, минувшей ночью Минобороны отразило налёт 289 украинских, а в период с 15:00 до 20:00 4 мая были ликвидированы ещё 114 смертоносных аппаратов. Во всех случаях беспилотники сбивались в том числе и над Волгоградской областью.

