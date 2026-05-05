«Когда началась игра, люди плакали»: как в Сталинграде провели легендарный матч на руинах

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

 В России запретили использовать ИИ-изображение людей в агитации
Использование в предвыборной агитации изображений людей, сгенерированных искусственным интеллектом, запрещено. Соответствующий закон подписал 2 мая президент РФ Владимир Путин.  Изменения коснуться закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права...
 Минобороны за ночь сбило 215 украинских БПЛА
В ночь на 2 мая ВСУ вновь предприняли попытку террористического удара по мирным жителям российских регионов. По данным Минобороны, атака была отбита дежурными подразделениями. - В течение прошедшей ночи...
Симбиоз спорта и торговли: в Волгограде поправят документацию для реконструкции стадиона «Трактор»

В Волгограде подготовлены изменения в проект планировки и межевания территории с целью реконструкции стадиона «Трактор» в Тракторозаводском районе. Как сообщили в мэрии, с 12 по 27 мая текущего года скорректированную документацию рассмотрят в ходе общественных обсуждений, назначенных постановлением главы Волгограда.

- Внесение изменений в проект планировки территории осуществляется в целях установления, изменения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, связанного с увеличением или уменьшением площади зон планируемого размещения объектов капитального строительства, - указано в сопроводительной документации.

Выполнены изменения в границах территории общего пользования ул. Им. Могилевича и ул. Ополченской в связи с изменившимися красными линиями квартала, которые обозначают границы территорий общего пользования.  

Уточненная площадь территории проектирования с учетом планируемых изменений вырастет с 17,1 до 18,73 га. Так, согласно плану, под объекты спорта и коммунального обслуживания отведено 4,96 га. Рядом разместятся объекты торговли на площади 1,15 га. Здесь также отмечены зоны планируемого размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, пожарного депо, объектов делового управления и др. Также вблизи стадиона «Трактор» будет разбит сквер на площади 1,73 га. 

- На планируемой территории предлагается развитие общественно-деловой функции – формируется общественно-деловая застройка с объектами спорта и торговли, - поясняется в документации.

Проект развития указанной территории планируется реализовать до 2030 года в три этапа. Вначале будет реконструирована улично-дорожная сеть. Второй этап предусматривает размещение торгового комплекса и объектов спорта, строительство которых возможно после внесения изменений в Правила землепользования и застройки в части изменения общественно-деловой территориальной зоны на общественно-деловую зону специализированных спортивно-зрелищных объектов Д4-4, в границах которой расположен земельный участок с кадастровым номером 34:34:010058:718 с разрешенным видом использования «Спорт». На заключительном этапе будут проведены работы по благоустройству и озеленению сквера.

Объекты спорта включают в себя ледовый каток общей площадью 1 900 кв.м., ФОК площадью 1 050 кв.м., административно-бытовой комплекс с залом для занятий силовыми видами спорта и трибунами на 500 мест общей площадью 670 кв.м.

Торговый комплекс площадью 5 700 кв.м. возведут вблизи стадиона «Трактор», а часть планируемого объекта расположится в устанавливаемой зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Проходные стадиона СТЗ (ВГТЗ) «Трактор», 1953-1955г., в которой допускается размещение объектов капитального строительства при условии соблюдения режимов, устанавливаемых для данной зоны.

Современное торговое пространство должно появится на месте бывшего тракторного рынка, о реновации которого было заявлено еще в 2020 году. Так, проектом планировки и межевания квартала в Тракторозаводском районе была предусмотрена реконструкция стадиона «Трактор», а прилегающая к нему территория по ул. Ополченской,16 должна была стать парковой зоной.

Напомним, что в начале апреля текущего года мэрия сообщила о старте работ по благоустройству территории в Тракторозаводском районе у стадиона «Трактор», который частично был демонтирован в 2021 году. Тогда снесли старые трибуны стадиона. Победителем электронного аукциона было признано МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда», которое согласилось преобразить это пространство за 35 млн рублей.

На фото проект реконструкции территории 2020 года

