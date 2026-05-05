В Волгоградской области отменена ракетная опасность





В Волгоградской области минувшей ночью объявлялась ракетная опасность. Она была введена около полуночи. Соответствующие оповещения пришли жителям и гостям региона.

- Экстренная информация РСЧС: «Ракетная опасность» на территории Волгоградской области. Объявлена в 23:55 04.05.2026. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам. Будьте внимательны и осторожны! Номер вызова экстренных оперативных служб — 112, — говорилось в рассылке сообщений МЧС России.

По данным мониторинговых каналов, в какой-то момент в воздухе могло находиться до пяти ракет. Как минимум часть из них ушли по траектории в направлении центральных регионов России. Спустя час, в 01:16, ракетная опасность была отменена.

Отметим, несмотря на то, что угроза ракетного удара миновала, в Волгоградской области по-прежнему ожидается продолжение налёта беспилотников ВСУ.

