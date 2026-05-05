



Жители и гости Волгоградской области вынуждены были провести ночь с 4 на 5 мая в ожидании налёта беспилотников. На текущий момент объявленная накануне днём опасность удара БПЛА ВСУ до сих пор сохраняется. Она стала одной из самых продолжительных с момента начала СВО и длится уже четырнадцатый час.

Напомним, как ранее сообщала редакция, беспилотная опасность была объявлена в регионе 4 мая в 15:17. В 15:59 стало известно о закрытии воздушного пространства области Росавиацией для использования гражданскими судами.

По данным мониторинговых каналов, днём группы беспилотников фиксировались с ростовского направления и приближались к территории Калачёвского района. Уже поздним вечером Минобороны России сообщило, что только в период с 15:00 до 20:00 над Волгоградской областью и ещё 11 регионами сбиты 114 БПЛА.

Отметим, из-за продолжительного налёта и ограничений Росавиации в расписании аэропорта Волгограда произошёл массовый сбой. Порядка 20 рейсов не смогли вовремя приземлиться и вылететь из воздушной гавани и до сих пор ожидают, когда угроза минует регион.

