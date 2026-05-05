В Волгоградской области ограничат дневной проезд большегрузов





С 20 мая на дорожно-транспортной сети Волгоградской области введут ограничения на проезд грузовых автомобилей. Фурам запретят дневной транзит при температуре выше 32℃. Особый режим будет действовать с 10:00 до 22:00 на региональных и межмуниципальных дорогах.

- Подобные меры предпринимаются для сохранения дорог от деформации, а также в целях безопасности участников дорожного движения. Ограничения вводятся с 20 мая по 31 августа 2026 года в соответствии с постановлением администрации Волгоградской области, - подчеркнули в пресс-службе облкомдортранса.

Отметим, чиновники призывают волгоградские транспортные компании, а также организации из соседних регионов соблюдать установленные ограничения. Нарушителей пообещали наказывать рублём, как это было и все предыдущие годы.

