Над Волгоградской областью и ещё 18 регионами ПВО за ночь сбиты 289 БПЛА





В ночь с 4 на 5 мая Волгоградская область и ещё 18 регионов подверглись массированному налёту беспилотников ВСУ. По информации Минобороны, большинство смертоносных аппаратов ликвидированы.

- В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 4 мая до 7:00 мск 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 289 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - уточнили в военном ведомстве.

Помимо Волгоградской области дроны уничтожались в воздушном пространстве Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской областей, Московского региона, Республик Крым и Татарстан, Краснодарского края. Кроме того, часть дронов ликвидирована над акваторией Азовского моря.

Напомним, в Волгоградской области продолжается одна из самых продолжительных беспилотных опасностей. Режим действует уже на протяжении 16 часов. Одновременно продолжает действовать и запрет на работу аэропорта Волгограда. Накануне вечером Минобороны также сообщало о ликвидации дронов в воздушном пространстве региона.

Фото из архива Минобороны