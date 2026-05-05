В Волгограде горе-отец хотел нажиться на гибели сына на СВО

Краснооктябрьский районный суд Волгограда лишил биологического отца погибшего на СВО военного права на получение выплат и страховки. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, с иском в суд обратилась мать участника специальной военной операции, которая в одиночку воспитывала родившегося в 1993 году сына после того, как ее брак с ответчиком был расторгнут спустя два года после свадьбы. За все это время так называемый отец не поддерживал никаких связей с ребенком, финансово не помогал, в том числе и не платил алименты, злостно уклоняясь от этой обязанности. Горе-папаша даже не появился на похоронах сына, тем не менее просил суть отказать в удовлетворении требований его бывшей супруги.