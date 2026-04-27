В связи с майскими праздниками расписание пригородных поездов в Волгоградской области скорректировали. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, 1 и 11 мая электротранспорт будет курсировать по расписанию выходного дня. Некоторые рейсы по маршрутам Волгоград-1 – Ложки, Волгоград-1 – Петров Вал (и обратно), Арчеда – Алексиково (и обратно), Алексиково – Урюпино (и обратно), а также Морозовская – Чернышков (и обратно) будут перенесены на другие даты.