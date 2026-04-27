В связи с майскими праздниками расписание пригородных поездов в Волгоградской области скорректировали. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, 1 и 11 мая электротранспорт будет курсировать по расписанию выходного дня. Некоторые рейсы по маршрутам Волгоград-1 – Ложки, Волгоград-1 – Петров Вал (и обратно), Арчеда – Алексиково (и обратно), Алексиково – Урюпино (и обратно), а также Морозовская – Чернышков (и обратно) будут перенесены на другие даты.
Также будут отменены рейсы пригородных поездов и городских электричек №6675 сообщением Волгоград-1 – Кривомузгинский (30 апреля и 11 мая), №6337 сообщением Волгоград-1 – Шпалопропитка (1 и 8 мая), №6338 сообщением Шпалопропитка – Волгоград-1 (1 и 8 мая), №6521 сообщением Петров Вал – Ильмень (1 и 11 мая), №6522 сообщением Ильмень – Петров Вал (1 и 11 мая).
В то же время 1-го и 11-го мая пассажиров будут перевозить городские и дачные электрички, следующие по маршрутам Шпалопропитка – Волгоград-1, Тракторная Пассажирская – Канальная и Канальная – Волгоград-1.
