Под Волгоградом ревнивец расстрелял сожителя бывшей супруги





В рабочем поселке Светлый Яр Волгоградской области сегодня, 23 апреля, местный житель устроил кровавую драму на почве ревности.

Как утверждали в социальных сетях жители Светлого Яра, стрелок после расправы скрылся в гаражном кооперативе около школы №2. Была объявлена операция по задержанию подозреваемого. Известно, что она увенчалась успехом.

– Сегодня около 9 часов утра в одном из подъездов многоквартирного дома, расположенного в микрорайоне № 1 рабочего посёлка Светлый Яр, между четвертым и пятым этажами обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями в различные части тела, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. – По данному факту территориальным подразделением следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время в результате слаженной работы следователей Светлоярского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР и оперативных сотрудников полиции удалось установить и задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался бывший супруг гражданской жены погибшего. По предварительным данным, мотивом преступления стала ревность.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим, что в социальных сетях сообщалось, что жертвами преступления стали бывшая жена стрелка и случайный прохожий. Эту информацию ИА «Высота 102» опровергли в СУ СК России по Волгоградской области.

В свою очередь в полиции уточнили, что предположительно 39-летний мужчина выстрелил в живот 45-летнему новому сожителю бывшей гражданской супруги из охотничьего ружья. После совершения преступления он скрылся, но вскоре был задержан. Ранее он уже был судим.