В Волгоградской области расчистят 12 километров русла реки Торгун





В Палласовском районе Волгоградской области стартовало восстановление 12-километрового участка русла реки Торгун. Как сообщили в облкомприроды, проект реализуется в рамках госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов».

Специалистам предстоит расчистить русло от мусора и растительности, а также извлечь более 130 тысяч кубометров ила и песка. Очистка пройдет в районе села Савинка, а также затронет Палласовку и Старую Иванцовку.

Напомним, 20 апреля губернатор Волгоградской области акцентировал внимание подчиненных на необходимости выполнения и контроля работы по оздоровлению водных объектов Волго-Донского бассейна. Данные вопросы обсуждались на оперативном совещании по итогам встречи Андрея Бочарова с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым. Глава региона акцентировал внимание на оздоровлении Волго-Ахтубинской поймы.

– Одним из важных результатов нашей работы стало серьезное повышение уровня обводнения Волго-Ахтубинской поймы и перевод значительной части объектов поймы в режим естественной эксплуатации. В 2025 году стартовал очередной шестилетний этап системной работы по оздоровлению водных объектов, расположенных на территории Волгоградской области, – планируется построить еще 62 водопропускных сооружения и расчистить 116 км рек, ериков и озер, – заявлял губернатор.

В частности, намечено восстановить гидрологический режим реки Иловля на участке в 32 километров; реализовать второй этап расчистки реки Медведица; продолжить активную работу на территории Волго-Ахтубинской поймы, реализовать ряд других объектов. Так, в прошлом году начался второй этап расчистки реки Медведица, стартовали работы по расчистке реки Торгун. В Волго-Ахтубинской пойме продолжается возведение ГТС.

Для справки: С 2014 года в регионе уже расчищены 108 рек и озер общей протяженностью 272 км, построены 74 водопропускных сооружения.





