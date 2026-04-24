Прокурор запросила Ивану Гелю 6 лет колонии





В Иловлинском районном суде Волгоградской области состоялись прения сторон, в ходе которых прокурор запросила в качестве наказания главе Иловлинского района, обвиняемого в превышении должностных полномочий, повлекших смерть начальника отдела ГО и ЧС Александра Переярина, шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Также представитель гособвинения попросила суд запретить чиновнику занимать в течение двух лет после отбывания наказания должности в органах власти. И, в случае вынесения обвинительного приговора, взять его под стражу в зале суда.

Как сообщает ИА «Высота 102» прокурор не нашла отягчающих вину Ивана Геля обстоятельств, а в качестве смягчающих указала наличие наград главы района. В то же время она подчеркнула, что в показаниях троих потерпевших, являющихся подчиненными главы района, пострадавших в результате пожара, унесшего жизнь Александра Переярина, имеется «наличие подчиненного положения». Так, сотрудники администрации на этапе следствия дали показания, изобличающие Ивана Геля, однако в суде кардинально их изменили, настаивая на том, что вины главы района в гибели Переярина нет.



В свою очередь другие потерпевшие, родные погибшего начальника отдела, признались, что до сих пор не могут смириться с тяжелой утратой. Старшая внучка Александра Переярина стала уже забывать своего дедушку, а младшая его даже не помнит. Они попросили суд признать подсудимого виновным по предъявленному обвинению.



Представитель близких погибшего начальника отдела Юрий Букаев разделил позицию прокуратуры в части наказания главе района. Он отметил, что факт превышения полномочий Иваном Гелем был подтвержден показаниями независимых от чиновника свидетелей. Они, напомним, рассказывали, что глава района вмешивался в деятельность пожарных и руководил тушением пожара, который унес жизнь Александра Переярина. Гибель человека он назвал отягчающим вину подсудимого обстоятельством.



Иван Гель от выступления отказался, предоставив эту возможность своему адвокату. Речь Михаила Расстрыгина была прямо противоположной позиции прокуратуры и представителя близких Александра Переярина. Он утверждал, что вины его подзащитного в гибели человека нет, а произошедшая трагедия является несчастным случаем. Также он подчеркнул, что глава района и не должен был заниматься оснащением сотрудников администрации, которые были отправлены на тушение пожара.



Следующее заседание состоится 7 мая. В этот день Ивану Гелю будет предоставлено последнее слово, после чего судья Вячеслав Пичугин удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.



Напомним, Иван Гель обвиняется в превышении должностных полномочий, которые привели к гибели Александра Переярина 28 августа 2022 года, когда сотрудников районной администрации отправили на тушение ландшафтного пожара. Люди оказались в огненной ловушке, из которой не смог выбраться начальник отдела ГО и ЧС.

Это уже второй судебный процесс по делу Ивана Геля. Экс-судья Андрей Кузнецов не стал выносить приговор чиновнику, вернув дело в прокуратуру, которая на первом процессе также запрашивала для Ивана Геля наказание в виде шести лет лишения свободы. Это решение судьи стало основанием для привлечения его к дисциплинарной ответственности. В результате квалифколлегия судей лишила его статуса судьи. Дело было направлено в районный суд на новое рассмотрение с новым судьей.





