



Из-за задержавшихся в Волгоградской области холодов волгоградским дачникам советуют повременить с высадкой переросшей рассады.

- Если у кого-то на участках есть теплицы, то сажать можно хоть сейчас, - говорит декан агротехнологического факультета ВолГАУ Александр Сарычев. – А вот с грядками в открытом грунте лучше не торопиться.

Разросшиеся на подоконниках «кусты» помидоров и перцев следует отправлять в «большое плавание» не раньше майских праздников, убежден волгоградский агроном.

- В конце марта и начале апреля природа разбаловала нас теплом. Но дальше на смену 15-градусному теплу пришла холодная погода. На самом деле опытные дачники скажут вам, что традиционно сажали рассаду в открытый грунт как минимум на Первомай. А лучше – после 9-го мая, - комментирует Александр Сарычев. – Сейчас я тоже советую не спешить, так как без пленочного укрытия последствия будут весьма печальны.

О традиции начинать сезон на майских праздниках рассказывают многие фермеры. Так, именно в День Победы семена арбузов сажает семья фермеров из Камышинского района.

- Моя бабушка, коренная жительница Антиповки, работала в совхозе и занималась прополкой арбузов. Мы же помогали, чем могли, - рассказывает фермер Елена Ковалева. – Позже совхоз начал давать паи труженикам села. Немного – по 15-20 соток, которые люди обрабатывали руками. Уже студенткой я традиционно приезжала к бабушке 9 мая и после парада отправлялась сажать арбузы. Это был наш закон. Кстати, мы до сих пор начинаем посадку в День Победы.

