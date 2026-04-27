



Аналитики Центра стратегических разработок подсчитали стоимость девяти видов шашлыков для жителей Волгоградской области. Самым дешевым стал шашлык из помидоров – на него придется потратить 813 рублей. Дороже всего обойдется шашлык из красной рыбы – 5928 рублей.

Сосиски или сардельки на мангале будут стоить 1661 рубль, шашлыки из свинины – 1552 рубля. Шашлык из куриных окорочков обойдется в 1012 рублей, а из свежих грибов – в 1286 рублей.

Любителям шашлыков из белой рыбы придется выложить 1166 рублей. Недешево обойдется зажаренное на углях мясо из бескостной говядины – в 3045 рублей. Еще дороже будет стоить шашлык из баранины – 3132 рубля.

Плюс к расходам на мясо или овощи любителям отдыха на природе придется потратить дополнительные средства на другие продукты. Корзина для пикника жителям региона обойдется еще в 1943 рубля – это дешевле, чем в других регионах ЮФО.

Эксперты отметили, что, по сравнению с прошлым индексом больше всего подорожали говядина на 12,4%, белая рыба на 12,2% и помидоры на 6,2%, в диапазоне 3-4% выросли цены на красную рыбу (+3%), курицу (+3,1%), свинина (+3,6%), сосиски и сардельки (+4%). Подешевели грибы (-0,1%) и баранина (-1,7%).



