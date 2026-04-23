В Быковском районе Волгоградской области супружеская пара подозревается в крупном мошенничестве, совершенном по предварительному сговору. Следствие установило, что в результате аферы, которую провернули супруги, из бюджета было похищено 350 тысяч рублей.

Как сообщили в СУ СКР по региону, в июле 2023 года глава семейства обратился в районный центр соцзащиты для заключения социального контракта на покупку трактора. Он предоставил пакет документов с ложными сведениями о покупке техники. Запрашиваемая сумма была перечислена на банковский счет мужчины. Далее супруги совместно изготовили подложные документы, подтверждающие якобы исполнение условий социального контракта, и представили их в качестве отчетности. Однако трактор они не купили.

При этом, как установлено, супруги пользовались своим трактором, который мужчине достался по наследству от покойной матери, но в законном порядке оформлен не был.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 6 лет лишения свободы.

