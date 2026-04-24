Виновника драки у сетевого магазина в Камышине Волгоградской области обязали выплатить пострадавшему 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за сломанные лицевые кости и поврежденный череп.

В объединенной пресс-службе судов региона уточнили, что конфликт произошел 29 марта 2025 года у магазина «Пятерочка». Начался он со словесной перепалки еще в торговом помещении между местным жителем и девушкой, а потом за нее заступился знакомый и получил удар кулаком в лицо. Завязалась драка.

- В результате драки подсудимым потерпевшему были причинены телесные повреждения в виде тупой травмы головы с сотрясением головного мозга, травматического отека мягких тканей и кровоподтека в веках левого глаза, травматического отека мягких тканей левой половины лица, субсклеральных кровоизлияний левого глаза, множественных переломов костей лицевого скелета слева, кровоизлияния в полость левой верхнечелюстной пазухи, квалифицирующиеся в совокупности как повреждения, причинившие средней тяжести вред здоровью по признаку длительного расстройства здоровья человека, - описывается в материалах суда.

Зачинщик драки был признан виновным мировым судьей судебного участка № 18 Камышинского судебного района Волгоградской области по ч. 1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Потерпевший подал иск о взыскании моральной компенсации с осужденного. По решению суда мужчина также возместит пострадавшему юридические расходы в сумме 4 тысяч рублей.





