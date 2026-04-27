Эксперт назвал признаки мошенничества с ошибочными переводами





Все чаще аферисты стали использовать схему обмана, которая связана с ошибочными переводами на банковские счета. Как распознать признаки данной мошеннической схемы, рассказал «Известиям» эксперт по информационной безопасности Даниил Бориславский.

Как уточняет специалист, сумма перевода может варьироваться от нескольких сотен до десятков тысяч рублей. Аферисты с подобным сообщением могут связаться с потенциальной жертвой как в мессенджере, так и по телефону, сообщая о якобы ошибочном переводе.

Злоумышленники просят вернуть деньги не через банковский возврат, а на другой номер карты или телефона. В результате жертва добровольно переводит личные средства мошеннику.

– Такие поступления могут быть связаны с мошенническими операциями или схемами обналичивания. В этом случае получатель становится промежуточным звеном в цепочке переводов, а затем может столкнуться с вопросами банка, ограничением операций или проверкой происхождения средств, – <>объясняет эксперт.

Однако на этом аферисты не останавливаются. После перевода средств человеку могут позвонить якобы из банка, правоохранительных органов или службы безопасности и сообщить, что он стал участником подозрительной операции. Затем начинается давление с требованием перевести деньги на «безопасный счет».

Самые яркие маркеры подобной схемы - эмоциональное давление, просьбы о переводе вне официальных банковских процедур, перевод общения в мессенджеры, а также угрозы возможных последствий.

В случае случайного перевода денежных средств Бориславский рекомендует сразу обратиться в банк и оформить возврат через официальные процедуры.

– Главная ошибка пользователей — попытка быстро «закрыть вопрос» и вернуть деньги вручную. Это создает риск участия в сомнительных финансовых операциях. Также важно не поддаваться на давление и не передавать третьим лицам данные карты, коды из СМС и доступ к банковским приложениям, – подытожил специалист.