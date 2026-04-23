



Московский городской суд сегодня, 23 апреля, оставил в силе решение Останкинского суда об изъятии в доход государства имущества Виктора Момотова, Андрея и Игоря Марченко. Как сообщили в суде, апелляционные жалобы на судебное решение по антикоррупционному иску оставлены судебной коллегией по гражданским делам Московского горсуда без удовлетворения.

Напомним, в прошлом году Генпрокуратура обратилась в Останкинский районный суд с иском об обращении в доход государства почти 100 объектов недвижимости, расположенных в разных регионах России, на общую сумму почти в 9 миллиардов рублей. Недвижимость связывали с бывшим председателем Совета судей Виктором Момотовым, которого уличили в коррупции. Группой отелей бывший судья владел совместно с краснодарским отельером Андреем Марченко. Последнему, утверждали в Генпрокуратуре, Момотов помогал выигрывать судебные споры и увеличивать бизнес-империю. Также в надзорном органе заявляли, что в отелях процветал незаконный бизнес в виде проституции.

В Волгограде Андрей Марченко возвел четыре гостиницы Marton на улицах Белоглинской, Рокоссовского, Царицынской обороны и Профсоюзной. Они появились на землях ИЖС, а одна из гостиниц по документам являлась двухэтажным магазином. Объекты строились без соответствующих документов, назначение земельных участков не менялось, а Марченко неоднократно привлекался к административной ответственности. Однако власти не могли снести незаконные сооружения без решений судов.

Между тем, в настоящее время отели в Волгограде продолжают функционировать. На сайте группы гостиниц можно забронировать номера в ближайшие дни, в том числе и на майские праздники. Ранее сообщалось, что отели перестали принимать постояльцев. А заселение в номера, как было указано в объявлении на дверях одного из отелей, грозит административной и уголовной ответственностью.



