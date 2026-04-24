ВТЗ рассказал 600 старшеклассникам о металлургических специальностях В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова 6 причин, почему трамвай самый удобный транспорт в городе Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: судьба знаменитого генерала Жадова

 Экс-начальник УМВД Ростова Шпак не признает вину в получении взяток
В Первомайском районном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника УМВД Сергея Шпака. Как передает Привет-Ростов, на первом заседании полицейский отказался признавать свою вину.  Сергею Шпаку вменяют...
 Сотрудники двух саратовских птицефабрик лишились работы из-за модернизации
В Саратовской области сотрудники двух птицефабрик фактически лишились работы из-за модернизации, стартовавшей на предприятиях в 2025 году, но затянувшейся до 2027 года. Об этом сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на...
В матче с «Волгой» «Ротор» не может позволить себе осечку

26 апреля в 17:00 на стадионе «Волгоград Арена» состоится матч 31‑го тура Первой лиги: волгоградский «Ротор» примет ульяновскую «Волгу». Встреча обещает стать классическим противостоянием фаворита и аутсайдера. Волгоградская команда набрала впечатляющий ход, но гости постараются удивить соперника неожиданной тактикой.

«Ротор» подходит к игре в статусе безоговорочного фаворита. Команда занимает 4‑е место с 51 баллом в активе, а разница мячей 40–23 говорит о сбалансированной игре – и атака в порядке, и оборона надёжна. Впечатляет текущая форма волгоградцев: шесть побед подряд демонстрируют, что команда находится в отличной игровой кондиции. «Ротор» доминирует во владении мячом, активно использует фланги и не даёт соперникам навязать свою игру. Домашние показатели подчёркивают преимущество хозяев: в 15 матчах на «Волгоград Арене» команда одержала десять побед, забила 23 мяча (в среднем 1,53 за игру) и пропустила всего восемь (в среднем 0,53 за игру).

Ульяновцы занимают 13‑е место с 35 очками: 9 побед, 8 ничьих и 13 поражений. Разница мячей 33:42 (−9) явно указывает на проблемы в обороне. Команда нестабильна: в последних пяти матчах – 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Атака работает неплохо, но слабая оборона часто сводит на нет усилия нападающих. Выездные показатели «Волги» вызывают вопросы: в 15 гостевых матчах команда потерпела семь поражений, забила 14 мячей (в среднем 0,93 за игру), но пропустила 22 (в среднем 1,47 за игру).

Разница в классе очевидна, но ключевые факторы матча выходят за рамки статистики. «Волгоград Арена» традиционно помогает хозяевам, а мотивация «Ротора» на борьбу за высокие места и прямой выход в РПЛ добавляет команде энергии. В то же время «Волга» пытается избежать борьбы за выживание и будет цепляться за любой шанс. Психологический фактор тоже играет роль: серия из шести побед придаёт волгоградцам уверенности, тогда как у гостей нет такой игровой стабильности.

Букмекеры однозначно ставят на «Ротор»: победа хозяев идёт с коэффициентом 1,75, ничья оценивается в 3,4, а победа «Волги» – в 4,9. Эксперты прогнозируют победу волгоградцев со счётом 3:1 – такой результат отражает как превосходство хозяев, так и проблемы обороны гостей. Плюс ко всему у сине-голубых забрезжила надежда на прямой выход в РПЛ, поэтому команда настроена побеждать в каждом матче.

Болельщиков ждёт напряжённый матч, где слаженная игра «Ротора» столкнётся с упорством «Волги». Хозяева будут стремиться продлить победную серию, а гости – использовать малейшие ошибки соперника, чтобы зацепить хотя бы ничью.

Александр Веселовский

Спорт 24.04.2026 13:32
