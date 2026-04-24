ВТЗ рассказал 600 старшеклассникам о металлургических специальностях В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова 6 причин, почему трамвай самый удобный транспорт в городе Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: судьба знаменитого генерала Жадова

 Экс-начальник УМВД Ростова Шпак не признает вину в получении взяток
В Первомайском районном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника УМВД Сергея Шпака. Как передает Привет-Ростов, на первом заседании полицейский отказался признавать свою вину.  Сергею Шпаку вменяют...
 Сотрудники двух саратовских птицефабрик лишились работы из-за модернизации
В Саратовской области сотрудники двух птицефабрик фактически лишились работы из-за модернизации, стартовавшей на предприятиях в 2025 году, но затянувшейся до 2027 года. Об этом сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на...
«Каустик» уступил «СГАУ‑Саратов» за две секунды до финальной сирены

Спорт 24.04.2026 10:08
В ФОК «Молодёжный» прошёл напряжённый матч финального этапа Суперлиги среди мужчин. В борьбе за 9–12‑е места в группе «Б» сошлись волгоградский «Каустик» и саратовский «СГАУ-Саратов». При поддержке полных трибун команды выдали игру, полную неожиданных поворотов и драматичной развязки.

Матч с первых минут получился динамичным и напряжённым. Обе команды активно атаковали, часто обменивались голами, а счёт неоднократно менялся.

«СГАУ‑Саратов» временами выходил вперёд – в том числе благодаря точным броскам Игоря Сороки с 7‑метровой отметки и результативным действиям Артёма Пономарёва. «Каустик» оперативно отыгрывался: важную роль сыграли Даниил Кольцов (в том числе реализация 7‑метрового) и Кирилл Акрамов, который наносил опасные броски и участвовал в перехватах.

На 14‑й минуте волгоградцы не просто сравняли счёт, а впервые вышли вперёд, перехватив инициативу. «Каустик» усилил давление: активизировал быстрые контратаки и стал жёстче играть в обороне.

Постепенно команда наращивала темп, а к перерыву «Каустик» закрепил преимущество и ушёл на отдых со счётом 18:15 в свою пользу.

После перерыва саратовцы перестроили игру в защите и ускорили атаки. Они методично сокращали отставание, использовали численное большинство и грамотно разыгрывали позиционные атаки. На 40-й минуте «СГАУ‑Саратов» не только догнал соперника, но и ненадолго вышел вперёд.

Однако за пять минут до конца матча «Каустик» вернул преимущество в три мяча. Хозяева площадки, казалось, контролировали ход игры, но в решающие минуты смогли забить лишь один гол. Гости же проявили хладнокровие и слаженность действий, методично сокращая разрыв.

Ключевую роль в успехе «СГАУ‑Саратова» сыграли Артём Пономарёв, реализовавший 10 из 17 бросков, и Игорь Сорока, который отличился 8 голами из 12 попыток. Именно Игорь Сорока стал автором победного мяча: он убежал в быстрый отрыв и точным броском принёс команде победу за две секунды до конца матча.

Среди игроков «Каустика» наиболее результативными оказались Даниил Кольцов, забивший 12 голов из 14 бросков и Кирилл Акрамов с 7 голами из 12 реализаций.

По итогам матча лучшими игроками были признаны: в составе «Каустика» – Даниил Кольцов, в составе «СГАУ‑Саратова» – Артём Пономарёв, чей вклад в игру оказался особенно весомым.

«Каустик» (Волгоград) – «СГАУ-Саратов» – 35:36 (18:15).
23 апреля. Финальный этап. Группа «Б». 9-12 места. Волгоград. ФОК «Молодёжный». 572 зрителя.
Судьи: Андрей Будагов, Руслан Ханмагомедов. (оба – Краснодар).
«Каустик»: Михайлов – Кольцов (12), Акрамов (7), Глущенко (4), Тропин, Светлов (3), Алексанян (3) – Великанов, Косенков (3), Кислюк (2), Ибраков (1), Палащенко, Кудинов, Филев, Косогов, Васильев.
«СГАУ-Саратов»: Никабадзе – Пономарев (10), Сергель (1), Сорока (8), Гудков, Филиппов (5), Добрынин (3), – Сергеев, Силко (4), Рябов (2), Рабушко (2), Кожедуб (1), Кузьмин, Шишков. 7-метровые/голы: 9/7 – 8/6.
Штрафное время: 8 – 6.
Потери: 11 – 5.

Обидное поражение отбросило «Каустик» на последнее место турнирной таблицы группы «Б». В очередной раз команда упустила победу в последние секунды – словно по злой традиции, преимущество тает именно тогда, когда нужно проявить хладнокровие. До выезда в Омск на игру со «Скифом» (29 апреля) у тренерского штаба есть время, чтобы разобрать ошибки и научить игроков держать удар в решающие минуты.

Александр Веселовский

Фото пресс-службы ГК «Динамо» (Астрахань)

Спорт 24.04.2026 13:32
