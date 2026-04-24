«Каустик» уступил «СГАУ‑Саратов» за две секунды до финальной сирены





В ФОК «Молодёжный» прошёл напряжённый матч финального этапа Суперлиги среди мужчин. В борьбе за 9–12‑е места в группе «Б» сошлись волгоградский «Каустик» и саратовский «СГАУ-Саратов». При поддержке полных трибун команды выдали игру, полную неожиданных поворотов и драматичной развязки.

Матч с первых минут получился динамичным и напряжённым. Обе команды активно атаковали, часто обменивались голами, а счёт неоднократно менялся.

«СГАУ‑Саратов» временами выходил вперёд – в том числе благодаря точным броскам Игоря Сороки с 7‑метровой отметки и результативным действиям Артёма Пономарёва. «Каустик» оперативно отыгрывался: важную роль сыграли Даниил Кольцов (в том числе реализация 7‑метрового) и Кирилл Акрамов, который наносил опасные броски и участвовал в перехватах.

На 14‑й минуте волгоградцы не просто сравняли счёт, а впервые вышли вперёд, перехватив инициативу. «Каустик» усилил давление: активизировал быстрые контратаки и стал жёстче играть в обороне.

Постепенно команда наращивала темп, а к перерыву «Каустик» закрепил преимущество и ушёл на отдых со счётом 18:15 в свою пользу.

После перерыва саратовцы перестроили игру в защите и ускорили атаки. Они методично сокращали отставание, использовали численное большинство и грамотно разыгрывали позиционные атаки. На 40-й минуте «СГАУ‑Саратов» не только догнал соперника, но и ненадолго вышел вперёд.

Однако за пять минут до конца матча «Каустик» вернул преимущество в три мяча. Хозяева площадки, казалось, контролировали ход игры, но в решающие минуты смогли забить лишь один гол. Гости же проявили хладнокровие и слаженность действий, методично сокращая разрыв.

Ключевую роль в успехе «СГАУ‑Саратова» сыграли Артём Пономарёв, реализовавший 10 из 17 бросков, и Игорь Сорока, который отличился 8 голами из 12 попыток. Именно Игорь Сорока стал автором победного мяча: он убежал в быстрый отрыв и точным броском принёс команде победу за две секунды до конца матча.

Среди игроков «Каустика» наиболее результативными оказались Даниил Кольцов, забивший 12 голов из 14 бросков и Кирилл Акрамов с 7 голами из 12 реализаций.

По итогам матча лучшими игроками были признаны: в составе «Каустика» – Даниил Кольцов, в составе «СГАУ‑Саратова» – Артём Пономарёв, чей вклад в игру оказался особенно весомым.