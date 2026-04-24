ВТЗ рассказал 600 старшеклассникам о металлургических специальностях В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова 6 причин, почему трамвай самый удобный транспорт в городе Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: судьба знаменитого генерала Жадова

 Сотрудники двух саратовских птицефабрик лишились работы из-за модернизации
В Саратовской области сотрудники двух птицефабрик фактически лишились работы из-за модернизации, стартовавшей на предприятиях в 2025 году, но затянувшейся до 2027 года. Об этом сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на...
 В Ростовской области признали нехватку врачей и водителей скорых
Заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская сообщила о дефиците медицинских кадров в регионе. Как передает Привет-Ростов, особенно сильно это ощущается в отдаленных районах области.  Ростовчане неделями не могут записаться...
Кто будет судить матч «Ротор» – «Волга»: роли судейской бригады

26 апреля на стадионе «Волгоград Арена» состоится матч между командами «Ротор» и «Волга». Российский футбольный союз назначил квалифицированную судейскую бригаду, чтобы обеспечить честное и прозрачное судейство. Разберём, какие задачи будут выполнять участники бригады.

Главным судьёй матча назначен Михаил Плиско из Санкт‑Петербурга. Он будет принимать окончательные решения по всем спорным моментам, контролировать соблюдение правил всеми участниками игры, следить за хронометражем – учитывать основное и добавленное время. В обязанности Михаила Плиско также входит назначение штрафных ударов и пенальти, фиксация офсайдов с опорой на подсказки ассистентов, применение дисциплинарных санкций – показ жёлтых и красных карточек. Кроме того, главный судья остановит игру при травмах игроков или внештатных ситуациях, проверит экипировку футболистов перед выходом на поле и заполнит официальный протокол матча, зафиксировав все ключевые события.

Помогать главному арбитру будут два ассистента, работающие вдоль боковых линий поля с флагами. Первый помощник – Илья Довольнов из Тюмени – будет следить за своей половиной поля: фиксировать офсайды, определять, какая команда получит мяч после аута, помогать главному судье в спорных эпизодах у боковой линии. Второй помощник – Константин Наприенко из Новосибирска – выполнит аналогичные задачи на противоположной половине поля. Он также будет сигнализировать о заменах игроков и помогать контролировать ситуацию у своих ворот.

Резервным судьёй назначен Владислав Быков из Москвы. Он будет находиться в технической зоне у скамейки запасных, контролировать процесс замен – проверять документы игроков и следить за соблюдением регламента при выходе на поле. Владислав Быков также проинформирует о количестве добавленного времени с помощью электронного табло, поможет главному судье при разборе спорных ситуаций и будет готов заменить его, если тот не сможет продолжить работу из‑за травмы или других причин.

За общую организацию игры отвечает делегат матча Юрий Евгеньевич Кузнецов из Москвы. Он проверит готовность стадиона и инфраструктуры к матчу, проконтролирует соблюдение регламента обеими командами, взаимодействует с представителями клубов и службами безопасности, а после игры составит отчёт о её проведении для Российского футбольного союза.

Инспектор матча Алексей Тюмин из Новочеркасска оценит работу всей судейской бригады, проанализирует принятые решения на соответствие правилам игры и подготовит официальный отчёт с оценкой качества судейства для РФС.

Такой состав бригады гарантирует высокий уровень организации и судейства матча. Болельщиков ждёт честная и зрелищная игра, а профессионализм арбитров поможет избежать спорных ситуаций на поле.

Александр Веселовский

Фото: ФНЛ

