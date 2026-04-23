Ветераны Динамо на пути в Крым





На Мамаевом кургане дали старт традиционному велопробегу «Сталинград — Севастополь». Динамовцы едут не с пустыми руками: они везут в Крым капсулу со сталинградской землей!

Среди участников — ветеран волгоградского Динамо. Им предстоит преодолеть 1,5 тысяч километров, оставить частичку Сталинграда в 12-ти городах. Конечная точка — легендарный комплекс «Сапун-Гора» в Севастополе. Оттуда будет привезена в Сталинград крымская земля.

Напутственные слова произнесли председатель совета ветеранов ВООО «Динамо» Юрий Староватых и его заместитель, мастер спорта СССР по велоспорту Леонид Винокуров.

Фото: пресс-служба «Динамо»