«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: судьба знаменитого генерала Жадова

 Сотрудники двух саратовских птицефабрик лишились работы из-за модернизации
В Саратовской области сотрудники двух птицефабрик фактически лишились работы из-за модернизации, стартовавшей на предприятиях в 2025 году, но затянувшейся до 2027 года. Об этом сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на...
 В Ростовской области признали нехватку врачей и водителей скорых
Заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская сообщила о дефиците медицинских кадров в регионе. Как передает Привет-Ростов, особенно сильно это ощущается в отдаленных районах области.  Ростовчане неделями не могут записаться...
«Мы в них не сомневались»: Парфёнов – о победе «Ротора» над «Родиной» после Хабаровска

22 апреля в рамках 30-го тура Первой лиги состоялся матч между волгоградским «Ротором» и московской «Родиной». Встреча прошла на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Главный тренер волгоградского «Ротора» выразил удовлетворение победой и похвалил игроков. Он отметил, что команда провела почти два дня в дороге после матча в Хабаровске, и основной задачей было максимально восстановить футболистов, особенно психологически.

Парфёнов сказал:

– Ребята – красавцы, выполнили то, что просили. График тяжелый был, двое суток в дороге провели после, в моем понимании, прекрасного матча. Поэтому задача была максимально восстановить ребят именно психологически. Они доказали сегодня, что могут, мы в них не сомневались, но из-за дороги присутствовали опасения. Респект ребятам, что дисциплинированно отработали и перетерпели непростой промежуток матча. Бывают моменты, где нужно правильно сработать – ребята вышли и добили, можно сказать. Мы уже пошли дальше и готовимся к следующему матчу.

Тренер подчеркнул, что в начале второго тайма игра была непростой, но свежие игроки, вышедшие на замену, добавили команде сил. Он также отметил, что «Ротор» сумел перетерпеть непростой отрезок матча, а затем атакующие игроки, вышедшие на замену, довели дело до победы.

Парфёнов объяснил, почему не стал менять структуру игры, несмотря на соблазн внести коррективы:

– Я, исходя из опыта как игрока и тренера, понимаю, что в такие матчи непросто заходить. Соблазн был и больше замен произвести, и поменять структуру, схему, но здесь была задача не навредить. Ребята терпели, никто не проседал и справлялись. Доставки были только с фланга, через середину никто не мог дойти, поэтому сделали то, что посчитали нужным. Поменяли верхний блок, потому что это было важно при определённом давлении. Мы стали играть выше, когда вышла свежая группа, которая отодвинула игру и воспользовалась моментами в атаке.

Главный тренер «Родины» признал поражение и отметил, что в футболе бывают разные моменты. Он признал, что соперник хорошо подготовился к игре и продемонстрировал организованную игру. До этого матча «Родина» имела впечатляющую серию из 18 игр без поражений.

Диас сказал:

– Два хороших соперника, хорошая игра, и «Ротору» повезло чуть больше, они добились положительного результата, можем только поздравить их.

На вопрос о том, повлияла ли на игру трудная ничья с «Волгой» три дня назад, Диас ответил:

– Можно всё, что угодно сказать, чего не хватило, и искать какие-то оправдания. Да, матч с «Волгой» отнял у нас много сил, но и у «Ротора» были свои сложности – они только вернулись из Хабаровска. Мы до этого 18 игр не проигрывали, набрали много очков. И вот пришёл момент, когда мы проиграли. Это футбол.

Таким образом, Парфёнов акцентировал внимание на заслугах своей команды и сложности подготовки к матчу из‑за плотного графика, а Диас не стал искать конкретных причин поражения, отметив, что проигрыш – это естественная часть футбола.

Александр Веселовский

