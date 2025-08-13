Транспорт

В Волгограде вопрос транспортной доступности ЖК «Колизей» отложили до 2026 года

Транспорт 13.08.2025 13:22
13.08.2025 13:22


В Волгограде на границе Советского и Кировского районов жители ЖК «Санаторный» и ЖК «Колизей» всё чаще жалуются на низкую транспортную доступность. Из-за ошибки проектирования жилых кварталов сюда до сих пор не ходят полноценные автобусные маршруты, но при этом чиновники согласовывают строительство десятков новых высотных домов.

Уже сейчас здесь заселены полсотни МКД. Ещё с десяток находится на этапе строительства. А работы по расширению жилого квартала распланированы вплоть до 2030 года. Участки земли для этого уже «нарезаны» и предоставлены строителям. При этом нормально добраться сюда возможно лишь на личном транспорте. К нам заезжают всего три маршрутки: №31к, №6а и №70а, – рассказал журналистам один из жителей ЖК «Колизей».

При этом, по словам волгоградца, маршрутные такси не справляются с пассажиропотоком.

– Влезть в микроавтобус – большая удача. Особенно в вечерний час пик. После 19:00 маршрутки и вовсе курсируют по непонятному графику. Дождаться транспорта вечером практически невозможно. В результате всем, кто не имеет собственных машин, приходится либо пешком ходить от 2-й Продольной, либо брать такси и преодолевать финальные несколько километров за 200-300 рублей, – продолжил мужчина.

Выход из сложившейся ситуации горожане видят только один – запуск полноценного автобусного сообщения. Один из вариантов, предлагаемых волгоградцами, – задействовать для перевозок подвижной состав дачного маршрута №57э. С текстом инициативы удалось ознакомиться редакции.

– Просим пересмотреть график движения дачного автобусного маршрута №57э «Школа №33 - Дачи «шельф», запустив его на постоянной основе с интервалом движения каждые 15 минут и обязательными остановками для любого пассажира, не только для дачников. Маршрут движения может выглядеть следующим образом: в летний сезон по действующему маршруту, зимой - от конечной в Дзержинском районе «Школа №33» до Горной поляны, с разворотом через ул. Пожарского, выездом через ул. Санаторную на 2-ю Продольную и далее по обычному маршруту в обратном направлении до конечной остановки «Школа №33» в Дзержинском районе, – говорится в одном из обращений, рассмотренных на днях комитетом городского хозяйства администрации Волгограда.

При этом жители ЖК не против, если бы для них выделили и полноценный автобусный маршрут, который бы покрывал как текущую потребность в общественном транспорте, так и создавал задел транспортной доступности для ввода будущих МКД.

В администрации Волгограда инициативу жителей не разделили. По отчётам чиновников, маршрутки ездят по ЖК «Санаторный» и ЖК «Колизей» полупустые, а запустить муниципальные автобусы невозможно из-за «родовой травмы» данной территории перспективной застройки. По информации властей, улицы здесь очень узкие и поэтому запуск полноценного транспортного сообщения может вызвать «социальный резонанс».

– На автобусном маршруте № 57э работают автобусы большого класса. Организовать транспортное обслуживание указанных ЖК автобусным маршрутом № 57э не представляется возможным ввиду того, что дорога, которая соединяет ЖК с ул. 64-й армии, является двухполосной и имеет крайне низкую пропускную способность. Организация по ней маршрута с большим классом подвижного состава повлечет заторовые ситуации и, как следствие, риски для безопасности перевозки пассажиров и большой негативный социальный резонанс, – сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии.

При этом, кто согласовывал такую организацию улично-дорожной сети ЖК-гигантов, в ответе мэрии не уточняется. Однако, власти дали понять, что, возможно, решить данный вопрос удастся благодаря программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Волгограда.

В настоящее время в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) Волгоградской агломерации разработана маршрутная сеть агломерации. На основании данного документа в текущем году разрабатывается ПКРТИ Волгограда. Ориентировочный срок разработки документа – 2026 год. Вопрос об изменении схем движения существующих муниципальных маршрутов или организации новых для обслуживания ЖК будет рассмотрен администрацией Волгограда после утверждения указанного документа, - подытожили чиновники.

