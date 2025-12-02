В Волгограде мэрия обеспечит ЖК «Колизей» транспортом, обрезав маршрут №70а





В Кировском районе Волгограда власти после многочисленных жалоб жителей ЖК «Колизей» на нехватку общественного транспорта пообещали раз и навсегда решить проблемы волгоградцев. Для этого муниципалитет урежет маршрут №70а.

Микроавтобусы, работающие по данному направлению – единственный транспорт, который обслуживает сразу несколько массивов высотных жилых домов, где проживают десятки тысяч волгоградев. Вот уже несколько лет местные жители бьют тревогу из-за того, что реально работающего подвижного состава недостаточно для обеспечения транспортом столь быстро развивающегося микрорайона.

Согласно муниципальному реестру, маршрут №70а обслуживают ИП Калинин В.В. и ИП Андреев О.В. Ежедневно они должны выпускать на линию 20 микроавтобусов, которые курсировали в границах «ЖК «Санаторный» – Аэропорт». При этом общая протяжённость маршрута составляла порядка 30 километров.

По предложению властей, теперь микроавтобусы будут работать в усечённых границах «ЖК «Колизей» – ТРК «Мармелад», благодаря чему протяжённость маршрута сократится почти на треть.

- Данная мера позволяет снизить интервал движения маршрута № 70а до 15-20 минут и сократить время ожидания пассажирами подвижного состава, - подчеркнули в пресс-службе администрации Волгограда.

В обновлённом виде схема движения будет включать остановки: «Школа №48», «Ул. Кузнецкая», «Ул. Огарева», «Казачий театр», «Ворошиловский ТЦ», «Площадь Чекистов», «Современник», «Молодежный центр «Родина», «Ул. Каспийская», «Ул. Иртышская», «Ул. Джаныбековская», «Технологический колледж», «Ул. Хорошева», «Агентство воздушных сообщений», «Школа №7», «124-й квартал», «Поликлиника № 28», «Ул. 8-ой Воздушной Армии», «Ул. Хорошева», «Ул. Расула Гамзатова», «ТРК «Мармелад».

Напомним, ранее жители ЖК «Колизей» завалили жалобами городскую администрацию и прокуратуру с требованием запустить к новым жилым массивам автобусы большого класса вместимости. Власти же указывают на то, что при проектировании данной территории по неизвестным причинам транспортный вопрос не был просчитан и сейчас технической возможности запустить большие автобусы нет из-за ограничений двухполосной проезжей части ул. Санаторной. При этом чиновники уже согласовали возведение здесь новых жилых домов, что в скором времени может ещё сильнее усугубить транспортный коллапс.