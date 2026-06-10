В Волгограде опечатали работающий по старинке торговый павильон

Судебные приставы опечатали торговый павильон в Центральном районе Волгограда, где продавали товары без контрольно-кассовой техники, что является нарушением. Владельца павильона – индивидуального предпринимателя признали виновным в административном правонарушении.

- За нарушения законодательства решением суда он привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде приостановления деятельности на 30 суток, - сообщили в ГУ ФССП России по региону.





Исполняя решение суда, приставы в рамках исполнительного производства прибыли к торговой точке, расположенной на ул. 7-й Гвардейской, 17А. Оборудование и вход в павильон опечатали. Предпринимателя предупредили об ответственности в случае нарушения требований эксплуатации помещения в течение срока приостановления деятельности.

Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области





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