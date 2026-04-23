



Настоящий подвиг совершил мальчик, оказавшийся в экстремальной ситуации. Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, накануне, 22 апреля, в селе Завязка Киквидзенского района произошел пожар в частном доме. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера в 16-38 ч. Пламя охватило деревянный дом размером 8 на 10 метров.





Оказалось, что в это время в доме находились дети. 10-летний мальчик не растерялся и вытащил свою 4-летнюю сестренку из горящего дома через окно.

Когда пожарные прибыли на место, дети были уже в безопасности. Пожар был потушен в 17-53 ч. К сожалению, дом сгорел полностью. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание в электроприборе.