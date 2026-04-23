Глава района Волгограда заслужил госнаграду





Глава Дзержинского района Волгограда Сергей Таций удостоен почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления». Как сообщили в администрации Волгограда, государственную награду чиновник получил на церемонии открытия третьего Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России».

– Сергей Таций является одним из самых опытных руководителей в администрации Волгограда и крепким хозяйственником. За его плечами 20-летняя служба в Вооруженных силах РФ, столько же он работает в органах местного самоуправления. Администрацию Дзержинского района он возглавляет с 2015 года, – говорится в официальном сообщении в мэрии Волгограда.

Напомним, что Дзержинский район Волгограда является самым густонаселенным – здесь проживает не менее 180 тысяч человек. Территории района продолжают развиваться за счет строительства новых жилых комплексов и социальных объектов.

В то же время жители района неоднократно обращали внимание на проблемы, которые, по их словам, не решаются годами. Одна из них – состояние остановок общественного транспорта. Уже девять лет, к примеру, в микрорайоне Ангарский и на остановке «Качинский рынок» жители вынуждены ожидать транспорт на обломках фундамента, оставшихся после сноса павильонов перед Чемпионатом мира по футболу в 2018 году.

