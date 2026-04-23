Инвестиции в проекты ГЧП в Волгограде превысили 100 млрд рублей

Общий объём инвестиций в проекты государственно-частного партнёрства (ГЧП) в Волгограде достиг 100 млрд руб., как сообщает издание ИА «Высота 102» со ссылкой на главного управляющего директора ВЭБ.РФ, гендиректора Наццентра Развивай.РФ Андрея Самохина. Ключевые сферы реализации – развитие городской инфраструктуры. Заявление было сделано накануне рабочей поездки в Волгоградскую область председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.

Аналитику активности городов и муниципальных образований в создании среды и реализации ГЧП-проектов формирует национальный центр Развивай.РФ (Группа ВЭБ).

– Наряду с масштабными федеральными и региональными программами, через партнерство с бизнесом Волгоград активно привлекает инвестиции в развитие городской инфраструктуры. Речь о реконструкции центральных парков, строительстве спортивных и образовательных центров. Совокупные вложения в 6 концессионных соглашений составляют порядка 101 млрд руб., более 90% финансирования обеспечивает частная сторона, – отметил Андрей Самохин.

Позитивную динамику Волгоград демонстрирует и по ряду групп показателей Индекса качества жизни Развивай.РФ. Так, более 90% улиц, проездов и набережных в городе полностью освещены. Это на 30% выше средних для городов Индекса значений. Экологичен и городской транспорт – 9 из 10 автобусов соответствуют стандарту Евро-5, в городе развивается трамвайное сообщение.

В 2024 году в рамках концессионного соглашения ВЭБ.РФ полностью профинансировал проект модернизации трамвайной сети Волгограда, перечислив городу более 3 млрд рублей по льготной ставке 5,65% годовых сроком на 20 лет. Благодаря этой поддержке Волгоград получил 62 трамвая (включая 50 односекционных «Львят» и 12 трёхсекционных «Невский»), из которых 24 уже вышли на маршруты, а остальные 38 начнут работу после завершения реконструкции линии скоростного трамвая; также проведена модернизация двух подземных станций (включая замену эскалаторов), начата реконструкция 3,8 км путей и ведётся проектирование продления одной из трамвайных линий.

Национальный центр Развивай.РФ анализирует активность городов в реализации проектов государственно-частного взаимодействия. По итогам 2025 года исследование охватило более 270 городов и муниципалитетов. Эксперты учитывали институциональную среду, опыт городов в реализации проектов, а также новые соглашения и расширение отраслевого профиля. В анализ входят инфраструктурные проекты в транспорте и социальной сфере с инвестициями более 1 миллиона рублей и сроком реализации от трех лет.

Параметры Индекса Развивай.РФ синхронизированы с рейтингом качества жизни АСИ, что позволяет получать сопоставимые данные по регионам и муниципалитетам.

По поручению президента России ВЭБ.РФ стал обязательным участником новых крупных проектов ГЧП с объемом инвестиций от 3 миллиардов рублей.

Ранее регулятор отрасли – Минэкономразвития – с привлечением ВЭБа и рыночной экспертизы модернизировал правовую базу в отношении ГЧП. Утверждена и новая методика оценки проектов, частью которой стал Индекс Развивай.РФ.

