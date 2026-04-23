За оскорбления в дачном чате волгоградец заплатит 49 тысяч

Краснооктябрьский районный суд Волгограда удовлетворил иск жительницы областного центра о защите чести, достоинства и деловой репутации члена правления СНТ. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, женщина обратилась в суд после того, как один из дачников оскорбил ее, разместив голосовое сообщение в чате мессенджера, в котором состоял 61 человек. В частности, он в негативной форме высказался о расходовании средств дачного общества и ведении хозяйства членами правления СНТ, в том числе и в отношении истца. Волгоградка посчитала, что ее доброму имени нанесен моральный ущерб. Кроме того, ее обвинили в совершении противоправных действий, с чем она смириться не могла.