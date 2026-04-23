



В эту пятницу делегация ВЭБ.РФ во главе с председателем госкорпорации Игорем Шуваловым посетит Волгоградскую область с рабочей поездкой. Они планируют побывать на местных предприятиях, принять участие в совещании с крупнейшими российскими производителями автобусов, а также, по приглашению губернатора области, посетить оборонно-спортивный лагерь «Авангард».

К апрелю 2026 года ВЭБ полностью профинансировал программу по развитию городского электротранспорта в Волгограде. Так, в город поставлено 62 новых трамвая и 21 электробус — все они уже выведены на маршруты. Запущено движение по маршруту скоростного трамвая и маршруту № 2, ведется реконструкция тяговых подстанций, которые преобразуют электроэнергию из городских сетей в напряжение, необходимое для работы трамваев, а также трамвайных путей. Общий бюджет проекта составляет 11,99 млрд рублей, из которых 3 млрд – кредит ВЭБ.РФ и 8 млрд – федеральный капитальный грант.

Вся модернизация городского электрического транспорта реализуется в рамках комплексной правительственной инвестпрограммы развития ГЭТ в 10 субъектах России. Куратором программы в российском правительстве является вице-премьер Дмитрий Григоренко. По поручению кабмина ВЭБ.РФ выступает в роли проектного офиса программы и софинансирует ее.

Удобные и быстрые маршруты общественного транспорта — один из козырей городской экономики. Ее визитная карточка – освещение города, повышающее уровень комфорта для волгоградцев. Обновление подсветки каждой из более чем двухсот улиц также провели при поддержке ВЭБа. Смонтировано свыше 6 тысяч опор и проложено 315 км линий наружного освещения. Более 9,5 тысяч светильников во всех районах города заменены на энергосберегающие. Освещенность улиц и дворов выросла на 30%, а эффективность городского освещения – на 50%.





Транспорт, освещение, ЖКХ – части единого подхода ВЭБ.РФ к развитию регионов. Совместно с партнерами госкорпорация реализует масштабные проекты модернизации систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по всей стране. Общая сумма инвестиций в эти проекты составит более 548 млрд руб. В настоящее время ВЭБ в партнерстве с федеральными операторами участвует в финансировании 13 проектов в российских регионах по модернизации инфраструктуры ЖКХ. Только в 2025 году на ЖКХ-проекты ВЭБ.РФ направил 6 млрд рублей.

– В условиях бюджетных ограничений прямая поддержка со стороны федерации сокращается, а роль заемных инструментов возрастает. И в этом смысле меры поддержки ВЭБа остаются одним из основных источников финансовых ресурсов для трансформации городов и развития городской инфраструктуры, — говорит директор Центра пространственного анализа и региональной диагностики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Дмитрий Землянский. Кроме того, он считает, что именно ВЭБ.РФ обеспечивает поддержку реализации крупных долгосрочных проектов, которые становятся новой экономической основой для индустриальных городов.

В ходе поездки делегация ВЭБ.РФ побывает на заводе «Волгабас» в Волжском – одном из технологических лидеров российского автобусостроения. Здесь впервые в стране были выпущены полунизкопольный и низкопольный автобусы – с уменьшенной высотой пола для удобства посадки, в том числе маломобильных пассажиров; первый российский электробус с глубокой ночной зарядкой (автономный ход до 250 км) и самый вместительный автобус России. За время работы волгоградской площадки произведено около 11 тысяч машин, которые сегодня эксплуатируются в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Новокузнецке, Астрахани, Улан-Удэ и десятках других городов страны.





Мембраны и подъемники

Волгоград демонстрирует сильные позиции в сфере образования и подготовки кадров. По данным Индекса качества жизни РАЗВИВАЙ.РФ, обеспеченность местами в вузах здесь на 70% выше среднего по стране, а охват средним профессиональным образованием – на 55%. Результаты трудоустройства выпускников также превышают среднероссийские показатели: в течение года после окончания вуза работу находят 85% выпускников, в течение двух лет – почти 89%.

Чтобы эти кадры работали на инновациях внутри региона, в 2026 году в Волгограде откроется первая очередь технопарка «Сталинград» площадью 17 тыс. кв. м. Проект создается при концептуальном содействии «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и планируется к аккредитации в качестве регионального оператора Фонда. Уже сегодня «Сколково» сопровождает в Волгоградской области 27 компаний-участников: их совокупная выручка за 2024 год составила 535 млн рублей, увеличившись на 56% к предыдущему году.

Волгоградские инноваторы работают в самых разных отраслях, в том числе в нефтегазовом машиностроении. Агентство по технологическому развитию (входит в Группу ВЭБ.РФ) поддержало два проекта Волгоградского государственного технического университета, которые уже дошли до серийного производства.

Первый – мембраны для диафрагменного насоса типа LDE1 M911S. Такие устройства используются на нефтеперерабатывающих заводах для перекачки густых, вязких жидкостей, например, мазута или технических масел. Разработанные в ВолгГТУ мембраны выдерживают постоянный контакт с агрессивными рабочими средами и рассчитаны на широкий диапазон условий эксплуатации.

Второй – мембраны для насоса DOXA.MA/30DSx25. Они нужны для точного дозирования химических реагентов в процессах нефтепереработки. Такой насос подаёт строго отмеренные порции химически активных веществ — катализаторов и растворителей — в производственный процесс. Мембраны устойчивы к воздействию реагентов и могут работать с широким спектром агрессивных сред. Оба изделия разработаны в ВолгГТУ при грантовой поддержке АТР.

В целом с начала 2026 года малый и средний бизнес Волгоградской области привлек 570,4 млн рублей с помощью инструментов Национальной гарантийной системы под управлением Корпорации МСП (Группа ВЭБ.РФ). Это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Национальная гарантийная система позволяет предпринимателям получать кредиты в банках под государственное поручительство — в тех случаях, когда собственного залога не хватает. Наибольший объем финансирования получили предприятия сельского хозяйства (340 млн рублей), торговли (74,9 млн рублей), сферы услуг (39,6 млн рублей), обрабатывающей промышленности (39,5 млн рублей) и научно-технической деятельности (22,4 млн рублей).

Один из получателей поддержки Корпорации МСП — Урюпинский крановый завод. Предприятие специализируется на производстве подъемных кранов и грузоподъемных механизмов: за 20 лет работы здесь изготовлено более 3,5 тыс. кранов и 7,5 тыс. грузоподъемных устройств. Благодаря зонтичному поручительству Корпорации МСП на 25 млн рублей – инструменту, при котором государство берет на себя часть кредитного риска вместо банка, завод смог привлечь 50 млн рублей заёмного финансирования и нарастить контрактную базу.

– Для регионов важно двигаться в русле развития, несмотря на экономические сложности и внешние вызовы, – считает кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры «Государственно-частное партнёрство» Финансового университета при Правительстве РФ Милана Курбанова. По ее мнению, Волгоградская область в этом смысле – хороший пример синергии. Развитие региона проходит в рамках масштабных инфраструктурных и социальных проектов при активном участии ВЭБа, инвестирует существенные средства в инфраструктуру, в промышленность, помогает строить школы, модернизировать объекты ЖКХ и городской транспорт, снижая таким образом нагрузку на бюджеты регионов. И эта большая работа в конечном счете способствует росту качества жизни людей на местах.