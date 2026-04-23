В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова 6 причин, почему трамвай самый удобный транспорт в городе Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель»

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: судьба знаменитого генерала Жадова

 Сотрудники двух саратовских птицефабрик лишились работы из-за модернизации
В Саратовской области сотрудники двух птицефабрик фактически лишились работы из-за модернизации, стартовавшей на предприятиях в 2025 году, но затянувшейся до 2027 года. Об этом сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на...
 В Ростовской области признали нехватку врачей и водителей скорых
Заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская сообщила о дефиците медицинских кадров в регионе. Как передает Привет-Ростов, особенно сильно это ощущается в отдаленных районах области.  Ростовчане неделями не могут записаться...
«Установить владельца стало делом принципа»: в Волгограде найденную в огороде медаль «За отвагу» передали семье красноармейца

Общество 23.04.2026 13:57
В Волгограде приставы установили имя владельца найденной медали «За отвагу» и передали награду его родственникам. В ГУ ФССП России по региону рассказали, что довести дело до конца было для сотрудников управления очень почетной и важной миссией.

- Медаль времен Великой Отечественной войны во время работ на своем приусадебном участке нашла мама начальника отделения специального назначения Главного управления Магомеда Багандова — Рукият Тагировна. Медаль она сразу же отдала сыну в надежде, что он с коллегами сможет установить имя владельца. И эта задача стала делом принципа для сотрудников Главного управления, свято чтущих подвиг героев, победивших фашизм, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники управления сделали запрос в архив Минобороны. В результате удалось узнать, что владельцем награды является стрелок 4 стрелковой роты 1040 стрелкового полка 295 стрелковой дивизии ефрейтор Засядько Петр Петрович. Он был призван на фронт в декабре 1943 года, а награду получил 17 мая 1945 года за то, что лично уничтожил шесть немецких солдат.

Вскоре удалось установить и родственников красноармейца. С их слов, Петр Петрович после войны жил в поселке Зеленом Быковского района Волгоградской области. Он работал трактористом и был главой многодетной семьи. Вместе с супругой ветеран воспитал семерых детей. Ушел он из жизни в возрасте 89 лет в 2007 году. 

В Волгоград приехала одна из внучек красноармейца Виктория Зотова. Здесь в торжественной обстановке награду деда ей передал руководитель ГУ ФССП по региону Дмитрий Ткаченко.

Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области


Общество 23.04.2026 13:57
