Гидрометцентр России объявил в Волгоградской области оранжевый уровень опасности из-за ряда погодных явлений, которые могут привести к стихийным бедствиям и ущербу.

По данным метеорологов, в Елани и Палласовке фиксируется переувлажнение почвы. Это состояние может негативно сказаться на росте растений, в том числе озимых, а также на устойчивости строительных конструкций. Пока неблагоприятный прогноз сохраняется до 12:00 мск 25 апреля.

Кроме того, в отдельных районах наблюдаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от -1 до -3 градусов, что также может привести к потере части урожая. Такая холодная погода сохранится в регионе как минимум до 10:00 мск 25 апреля.

Еще одно неблагоприятное погодное явление – это сильный ветер, порывы которого могут достигать 17-22 м/с. Вкупе с низкими температурами такой тандем может также привести к переохлаждениям и падениям шатких конструкций и сухих деревьев.

Напомним, что ранее синоптики прогнозировали дождь со снегом в некоторых районах Волгоградской области ночью 25 апреля.

