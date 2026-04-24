Удар беспилотников ВСУ вновь обошёл стороной Волгоградскую область





В ночь с 23 на 24 апреля Минобороны отразило очередной налёт беспилотников ВСУ. Дроны сбивались над пятью регионами.

- С 21:00 23 апреля до 7:00 24 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской областей и Республики Крым, — говорится в сообщении военного ведомства.

Отметим, Волгоградскую область удар беспилотников обошёл стороной. Официально в регионе беспилотная опасность не объявлялась. Росавиация воздушное пространство области не закрывала. Аэропорт Волгограда функционирует в штатном режиме.

