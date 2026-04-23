



В Волгограде, несмотря на непогоду, на нижней террасе Центральной набережной закипели строительные работы. Специалисты приступили к капитальному ремонту построенных в 2022 году фонтанов. В списке на обновление два светодинамических музыкальных фонтана, а также фонтаны «Каскад» и «Арка».





Примечательно, что работы по восстановлению гидротехнических объектов муниципалитет раздробил на два лота. Первый, отыгранный в декабре 2025 года, предусматривает демонтаж тротуаров вокруг фонтанов, частичную разборку фундаментов, замену трубопроводов, облицовку фонтанов новой гранитной плиткой. Исполнителем контракта стала волгоградская фирма ООО «ИЦ «ТЭК».

Где-то между разборкой облицовки и вскрытием тротуаров, судя по всему, к делу должна была подключиться вторая волгоградская компания — «ПикоТехнолоджи». Подрядчику предстоит «омолодить» всю начинку фонтанов. Здесь будут заменены и восстановлены 56 насосов, отремонтированы и установлены 65 прожекторов, смонтированы новые элементы автоматического управления.





Работы по первому контракту должны быть завершены к 15 апреля, по второму — к 30 апреля 2026 года.





В общей сложности ремонт фонтанов обойдётся бюджету в 29,2 млн рублей.

Отметим, новый участок нижней террасы Центральной набережной, включающий в себя сразу несколько фонтанов, амфитеатр, современные пешеходные пространства и парковые зоны, был благоустроен в сентябре 2022 года. Тогда на эти цели из бюджета выделялось 1,9 млрд рублей.

