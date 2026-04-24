Крупный пожар уничтожил сельский ДК под Волгоградом





В ночь с 23 на 24 апреля в Михайловке Волгоградской области произошёл крупный пожар. В хуторе Безымянка пламя охватило здание сельского ДК.





- В 21:10 23 апреля на пульт дежурного диспетчера 30 пожарно-спасательной части поступила информация о возгорании в х. Безымянка сельского дома культуры. По прибытию к месту вызова первых пожарных подразделений было обнаружено возгорание объекта по всей площади с последующим обрушением кровли, - сообщили в местной службе ГО и ЧС.





Отметим, глубокой ночью огнеборцы завершили тушение и произвели разбор завалов от обрушившейся крыши и стен, а также проливку конструкций для предотвращения возобновления возгорания. Погибших и пострадавших нет. В ближайшее время на место должна прибыть пожарная лаборатория. Специалистам предстоит установить причины произошедшего.

Фото: служба ГО и ЧС Михайловки