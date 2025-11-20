Иван Гель по второму кругу сел на скамью подсудимых





В Иловлинском районном суде Волгоградской области 19 ноября, прошло заседание по обвинению Ивана Геля в превышении должностных полномочий, которые привели к гибели человека. На этот раз глава района явился на новый судебный процесс, несмотря на то, что официально находился на больничном.

Напомним, первое судебное заседание в рамках нового процесса 31 октября Иван Гель пропустил по причине болезни. Как выяснилось 19 ноября, он находился на стационарном лечении в волгоградской больнице №25 с 27 октября по 5 ноября. Затем, с 6 ноября, листок нетрудоспособности ему был выписан в Иловлинской ЦРБ. В этот день, кстати, подсудимый принял участие во встрече губернатора Волгоградской области с главами муниципальных образований.



На больничном Иван Гель находится и по сей день – его действие заканчивается 21 ноября.

Как стало известно ИА «Высота 102», заседание носило установочный характер. Ивану Гелю предложили высказать свое мнение по обвинению, однако он отказался выступать и за него его позицию озвучил адвокат. Ничего нового он не сказал – с обвинением его подзащитный не согласен. 19 ноября же были допрошены две дочери погибшего Александра Переярина – Юлия и Олеся. Так как его мать отсутствовала на суде из-за возраста и плохого самочувствия, были озвучены ее показания, данные как на этапе следствия, так и на суде. В свою очередь, двое потерпевших, подчиненных Ивана Геля вновь заявили о невиновности главы района. По мнению одного из них, Вагнера, трагедия произошла из-за неправильных действий Переярина. При этом Вагнер признал, что именно он первым побежал именно в ту сторону, где он и все, кто с ним был, попали в огненную ловушку, так как ему показалось, что оттуда пламя уходит. На вопрос, почему Вагнер не оказал помощь Переярину и не попробовал вытащить его из огня, он ответил, что «об этом не думал».

На следующем заседании новый судья Пичугин планирует заслушать показания еще восьми свидетелей. По мнению участников процесса, он активно задает вопросы в ходе процесса в отличии от прежнего судьи Кузнецова, который предпочитал выслушивать других.



Напомним, в Иловлинском районном суде по второму кругу начался процесс над Иваном Гелем, но в новом составе суда. В адрес предыдущего судьи Андрея Кузнецова, который полгода вел процесс, а затем неожиданно вернул его в прокуратуру, мотивируя это якобы недоработками следствия и обвинения, было вынесено частное постановление в связи с выявленными нарушениями законодательства.



Как ранее сообщало ИА «Высота 102», Ивана Геля обвиняют в превышении должностных полномочий, которые привели к тяжким последствиям – гибели начальника отдела ГО и ЧС администрации района Александра Переярина при тушении ландшафтного пожара 28 августа 2022 года. При этом глава района не был отстранен от должности ни во время следствия, ни во время суда, также стороне потерпевших было отказано в переносе рассмотрения дела в другой суд. В настоящее время глава района находится под подпиской о невыезде.





