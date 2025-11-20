Расследования

Иван Гель по второму кругу сел на скамью подсудимых

Расследования 20.11.2025 20:25
0
20.11.2025 20:25


В Иловлинском районном суде Волгоградской области 19 ноября, прошло заседание по обвинению Ивана Геля в превышении должностных полномочий, которые привели к гибели человека. На этот раз глава района явился на новый судебный процесс, несмотря на то, что официально находился на больничном.

Напомним, первое судебное заседание в рамках нового процесса 31 октября Иван Гель пропустил по причине болезни. Как выяснилось 19 ноября, он находился на стационарном лечении в волгоградской больнице №25 с 27 октября по 5 ноября. Затем, с 6 ноября, листок нетрудоспособности ему был выписан в Иловлинской ЦРБ. В этот день, кстати, подсудимый принял участие во встрече губернатора Волгоградской области с главами муниципальных образований.

На больничном Иван Гель находится и по сей день – его действие заканчивается 21 ноября. 

Как стало известно ИА «Высота 102», заседание носило установочный характер. Ивану Гелю предложили высказать свое мнение  по обвинению, однако он отказался выступать и за него его позицию озвучил адвокат. Ничего нового он не сказал – с обвинением его подзащитный не согласен. 19 ноября же были допрошены две дочери погибшего Александра Переярина – Юлия и Олеся. Так как его мать отсутствовала на суде из-за возраста и плохого самочувствия, были озвучены ее показания, данные как на этапе следствия, так и на суде. В свою очередь, двое потерпевших, подчиненных Ивана Геля вновь заявили о невиновности главы района. По мнению одного из них, Вагнера, трагедия произошла из-за неправильных действий Переярина. При этом Вагнер признал, что именно он первым  побежал именно в ту сторону, где он и все, кто с ним был, попали в огненную ловушку, так как ему показалось, что оттуда пламя уходит. На вопрос, почему Вагнер не оказал помощь Переярину и не попробовал вытащить его из огня, он ответил, что «об этом не думал».

На следующем заседании новый судья Пичугин планирует заслушать показания еще восьми свидетелей. По мнению участников процесса, он активно задает вопросы в ходе процесса в отличии от прежнего судьи Кузнецова, который предпочитал выслушивать других.  

Напомним, в Иловлинском районном суде по второму кругу начался процесс над Иваном Гелем, но в новом составе суда. В адрес предыдущего судьи Андрея Кузнецова, который полгода вел процесс, а затем неожиданно вернул его в прокуратуру, мотивируя это якобы недоработками следствия и обвинения, было вынесено частное постановление в связи с выявленными нарушениями законодательства.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», Ивана Геля обвиняют в превышении должностных полномочий, которые привели к тяжким последствиям – гибели начальника отдела ГО и ЧС администрации района Александра Переярина при тушении ландшафтного пожара 28 августа 2022 года. При этом глава района не был отстранен от должности ни во время следствия, ни во время суда, также стороне потерпевших было отказано в переносе рассмотрения дела в другой суд. В настоящее время глава района находится под подпиской о невыезде.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
20.11.2025 21:23
Расследования 20.11.2025 21:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.11.2025 20:51
Расследования 20.11.2025 20:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.11.2025 20:25
Расследования 20.11.2025 20:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.11.2025 15:43
Расследования 20.11.2025 15:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.11.2025 13:46
Расследования 20.11.2025 13:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.11.2025 12:51
Расследования 20.11.2025 12:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.11.2025 11:33
Расследования 20.11.2025 11:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.11.2025 10:55
Расследования 20.11.2025 10:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.11.2025 19:07
Расследования 19.11.2025 19:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.11.2025 17:53
Расследования 19.11.2025 17:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.11.2025 17:01
Расследования 19.11.2025 17:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.11.2025 10:07
Расследования 19.11.2025 10:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2025 21:36
Расследования 18.11.2025 21:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2025 20:44
Расследования 18.11.2025 20:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2025 17:25
Расследования 18.11.2025 17:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:23
В Волжском бизнесмен-животновод кинул инвесторов на 20 млнСмотреть фотографии
20:51
Волгоградцу Паку вынесли приговор за убийство: что происходило на финальном процессе в судеСмотреть фотографии
20:25
Иван Гель по второму кругу сел на скамью подсудимыхСмотреть фотографии
19:58
Выжившая жертва маньяка Артамошина находится в больнице в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:29
Генеральный директор «Ротора» Андрей Кривов: «Задача-максимум на этот сезон - выход в РПЛ»Смотреть фотографии
18:57
На берегу Торгуна в Волгоградской области школьники нашли аммонит возрастом в миллионы летСмотреть фотографии
18:20
В Волжском скончался сбитый на ул. Александрова студентСмотреть фотографии
17:44
Фонд «Навстречу переменам» и T2 определили победителей конкурса «Навстречу импакт-стартапам 2025»Смотреть фотографии
17:27
Падение крана в Волгограде: что известно к этому часуСмотреть фотографии
16:23
«Синара-Девелопмент» открыла продажи квартир во втором доме ЖК «Крылья Качи»Смотреть фотографии
16:20
В Волгограде рухнул кран: двоих спасаютСмотреть фотографии
16:08
В Волгограде изменено движение четырех трамваевСмотреть фотографии
16:04
Mash: подрывник Серебряков из Урюпинска приговорён к 25 годам тюрьмыСмотреть фотографии
15:53
В ИВЦ ЖКХ дали простое объяснение волгоградцам, как начисляется плата за отоплениеСмотреть фотографии
15:43
Суд приговорил Александра Пака к 11 годам «строгача» за убийство волгоградкиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:12
В Волгограде попавшуюся на уловки мошенников молодую маму признали банкротомСмотреть фотографии
14:14
В Волгограде дважды перекроют ж/д переезд в ГородищеСмотреть фотографии
13:46
Суд в Волгограде назначил дату и время для оглашения приговора водителю ПакуСмотреть фотографии
13:39
В Волгоградской области добавят 4,1 млрд рублей на здравоохранениеСмотреть фотографии
12:59
В Волгоградской области в первом чтении принят трёхлетний бюджетСмотреть фотографии
12:51
Гособвинение просит 12 лет колонии для задавившего волгоградку ПакаСмотреть фотографии
11:46
Прозвучавший сигнал тревоги объяснили власти ВолжскогоСмотреть фотографии
11:33
Задавивший волгоградку водитель Пак согласился выплатить до 1 млн рублей ее родственникамСмотреть фотографии
11:22
Под Волгоградом двое погибли после столкновения «Лады» с самосваломСмотреть фотографииCмотреть видео
11:13
Расчетный счет и управление доходами: что нужно знать бизнесу в 2025 годуСмотреть фотографии
10:59
Для владельцев яхт в Волгоградской области введут повышенный налогСмотреть фотографии
10:55
Суд в Волгограде готовится вынести приговор водителю BMW Александру ПакуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:44
Саратовец осуждён за попытку опустошить тайник с наркотикамиСмотреть фотографии
09:42
Андрей Бочаров поздравил Патриарха Кирилла с 79-летиемСмотреть фотографии
09:20
РПН предупредил волгоградцев об опасности зоонозовСмотреть фотографии
 