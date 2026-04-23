



В Суровикинском районе столкнулись 19-летний мотоциклист без прав и его 12-летний коллега по увлечению.

Авария в станице Нижний Чир случилась накануне вечером. На одной из сельских дорог не смогли разъехаться 19-летний юноша за рулем байка EMS и подросток, оседлавший мотоцикл Alpha. Оба водителя попали в больницу.

Школьника, сообщают в комитете здравоохранения, госпитализировали в детское травматологическое отделение больницы № 7. Его единомышленник прошел обследование в больнице № 15, а после этого был отправлен на амбулаторное лечение.

