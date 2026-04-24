Соцфонд назвал волгоградцам даты досрочных выплат пособий и пенсий

Большинство жителей региона получат пособия и пенсии досрочно в связи с приближающимися майскими праздниками. Как сообщили в волгоградском отделении Соцфонда, предпраздничные выплаты предусмотрены для тех, кто получает их через банк.
До 30 апреля получателям перечислят:
- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам
- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям
- ежемесячные выплаты на ребёнка военнослужащего по линии СФР.
5 мая - это день ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.
8 мая пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет получат неработающие родители.
Пенсионеры Волгоградской области, которым приходят деньги 4 числа, за май получат выплаты на банковские карты до 30 апреля.
Получателям с датой выплаты 11 числа перечислят деньги 8 мая, а пенсионерам с датой выплаты 21 числа - 21 мая.
В Соцфонде добавили, что пенсионеры, которым выплаты доставляет «Почта России», получат деньги за май в привычные для себя даты.