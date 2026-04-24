



23 апреля в Волгограде побывал депутат Европейского союза от Словакии Любош Блага. Парламентарий отдал дань памяти подвигу защитников Сталинграда, возложив цветы к подножию Мамаева кургана.

- Для всего мира Сталинград стал символом победы и гуманизма. Я отдаю дань уважения советским героям, освободившим нас от фашизма. Ни один народ в мире не пострадал во Второй мировой войне так, как русские, и я могу только сказать: «Спасибо, Россия!» Этот музей и весь город Волгоград очень героический и впечатляющий, и словаки всегда будут благодарны советским освободителям, — приводит слова парламентария пресс-служба музея-заповедника «Сталинградская битва».

Отметим, депутат уже неоднократно посещал Россию и давно мечтал побывать на главной высоте России. Парламентарий последовательно отстаивает позицию о необходимости диалога с Россией, а также выступает против милитаристских процессов, активизировавшихся в Европе.

