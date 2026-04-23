



Прокуратура проконтролирует дело об убийстве мужчины в Светлоярском районе. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», тело 45-летнего мужчины было найдено на лестнице в подъезде многоквартирного дома около 9 часов утра. Позднее правоохранительным органам удалось задержать 39-летнего подозреваемого.

Напомним, по не подтвержденным сведениям, свою жертву убийца караулил на первом этаже. Следователи полагают, что мотивом убийства стала ревность. Мужчина пытался спастись, но стрелок нагнал и добил жертву.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время убийца будет отправлен в СИЗО.

Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой.