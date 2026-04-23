Волгоградская почта изменила график работы на майские праздники

График работы почтовых отделений в Волгоградской области скорректировали в период «разорванных» майских праздников.

Напомним, что в этом году первые майские праздники выпали на 1-3 мая. Еще три дня отдыха – с 9 по 11 мая – установлены в честь Дня Победы.

В большинстве отделений Почты России 1 и 9 мая будут выходными. Те отделения, где выдаются заказы с маркетплейсов, будут работать в обычном режиме. В предпраздничные дни – 30 апреля и 8 мая – почтовые отделения закроются на час раньше.

В период майских праздников доставка печатных изданий и постовых отправлений осуществляться не будет. Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональным отделением Соцфонда России.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!