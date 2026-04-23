«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: судьба знаменитого генерала Жадова

 Сотрудники двух саратовских птицефабрик лишились работы из-за модернизации
В Саратовской области сотрудники двух птицефабрик фактически лишились работы из-за модернизации, стартовавшей на предприятиях в 2025 году, но затянувшейся до 2027 года. Об этом сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на...
 В Ростовской области признали нехватку врачей и водителей скорых
Заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская сообщила о дефиците медицинских кадров в регионе. Как передает Привет-Ростов, особенно сильно это ощущается в отдаленных районах области.  Ростовчане неделями не могут записаться...
«Истребляют нещадно»: в Волгоградской области все чаще «пускают под нож» безобидную змею

Общество 23.04.2026 20:42
Волгоградские биологи бьют тревогу из-за убийства водяных ужей, которые из-за их неудачного сходства с гадюками с началом сезона все чаще становятся жертвами человека. 

- К сожалению, водяному ужу не повезло с его внешностью. Совершенно безобидное для человека существо, ошибочно принимаемое людьми за гадюку. По этой причине его и истребляют. Истребляют нещадно, - сетует волгоградский биолог Алина Урусова. – Все потому, что в представлении большинства уж – это обязательно пресмыкающееся с желтыми пятнышками на голове. Но на самом деле это справедливо только для обыкновенного ужа, а уж водяной таких спасительных «ушек» лишен.


Безобидный «двойник» гадюки, отмечает Алина Урусова, из-за незнания горожан обретает и новые, порой совсем нереалистичные, «звания» - от шахматной гадюки до черной анаконды! В списке самых экзотичных версий есть и еще одна – гибрид ужа и гадюки. Звучит впечатляюще, согласитесь?

- У водяного ужа бывает несколько типов окрасов. В Волгоградской области чаще всего встречаются два – оливково-бурый, с темными квадратами в шахматном порядке, и темный, практически черный, безо всяких узоров, - объясняет биолог. – Брюхо у него может быть светлым или ярко-желтым.


Важными приметами существа, которое точно не доставит вам никаких проблем, называют его форму головы, тела и зрачков. В отличие от гадюки, уж обладает круглыми, а не вертикальными, «кошачьими» зрачками. Голова, плавно переходящая в туловище, овальная, вытянутая, узкая, «клиновидная», тогда как у гадюки она треугольная. 

- Не можете сразу отличить ежа гадюки? Боитесь змей? При встрече просто пройдите мимо. Любая из них – уж или та же самая гадюка – не жаждет встречи с вами. В большинстве случаев она уползет по своим делам, а вы не станете тем, кто убивает от страха перед незнакомым и неприятным, - настаивает Алина Урусова.


Какие змеи обосновались на территории Волгоградской области, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали в отдельном материале.

Фото Алины Урусовой 

