Для волгоградских семей работает новая налоговая выплата





Новая семейная налоговая выплата охватит свыше 4 млн российских семей. Об этом сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

— Для работающих родителей двух и более детей с невысокими доходами с этого года введена ежегодная семейная выплата. Это у нас охватит более 4 млн семей, воспитывающих почти 11 млн детей, — пояснила Голикова на всероссийской конференции «Демографический перелом в России: пути достижения».

По данным зампреда, льгота уже несет позитивные тренды по росту суммарного коэффициента рождаемости в нескольких регионах страны.