Режиссер Бортко поддержал возвращение имени Сталина Волгограду





Тему переименования Волгограда в Сталинград, которую то и дело поднимают на федеральном уровне, на днях поддержал экс-депутат Госдумы от КПРФ и известный режиссер Владимир Бортко, передает V102.RU со ссылкой на ТАСС. В частности, народный артист России, режиссер, снявший легендарный фильм «Собачье сердце», одобрил идею возвращения городу-герою исторического названия.

– То, что Волгограду стоит вернуть имя, это безусловно. Сталинград есть не только в нашей стране, он и во многих городах Европы, и не просто так, – подчеркнул режиссер.

Владимир Бортко в настоящее время работает над фильмом, посвященном Сталину. Он высоко оценивает успехи, которых достигла страна в период его правления, и напоминает, что при этом политике была создана атомная бомба и заложены основы для покорения космоса. Бортко подчеркнул, цитирует ТАСС, что задумка фильма – «показать Сталина ни хорошим, ни плохим, а таким, как мне кажется, он был на самом деле».

Напомним, ранее тема переименования Волгограда в Сталинград активно муссировалась региональными общественниками и некоторыми депутатами. Из федеральных политиков неоднократно эту идею поддерживал лидер коммунистов Геннадий Зюганов, за что подвергался критике со стороны пользователей соцсетей в Волгограде. Буквально осенью прошлого года он и вовсе заявил, что переименование города может случиться еще до конца 2025 года, аргументировав это тем, что 80% опрошенных россиян горячо поддерживают эту идею. По мнению лидера фракции КПРФ, это можно сделать даже без проведения референдума.

Президент Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что данный вопрос должны решать на региональном уровне местные жители, а роль Сталина в победе должна быть деполитизирована.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не так давно «уколол» коммунистов, напомнив им, что Сталинград стал Волгоградом именно тогда, когда страной руководила КПРФ.