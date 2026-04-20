



Холодный и дождливый апрель, подаривший Волгограду не больше недели тепла, имеет все шансы обновить показатели весенних аномалий. По словам специалистов, всего за три недели погода в Волгоградской области отличилась небывалым количеством осадков.

- Окончательные выводы по погоде апреля-2026 делать рано. Средняя температура по итогам прошедших 20 дней составила +10 – теплее нормы ХХ века, но чуть прохладнее нормы XXI века (не будем забывать, что впереди еще треть месяца). Пока погода выглядит очень «средней», близкой к многолетним показателям. В целом, для апреля в нашем регионе очень характерны подобные перемены. Месяц часто начинается с повышения температуры, сухой и солнечной погоды. А дальше нередко происходит возврат холодов, иногда очень резкий, - рассказывает волгоградский географ Денис Солодовников. - И, как это обычно бывает, понижение температуры чаще всего совпадает с окончанием отопительного сезона (15 апреля). Для этого периода есть даже казахский народный термин – «бескунак» («пять друзей» или «пять братьев»). Он связан с легендой о пяти всадниках, отправившихся в середине апреля по солнечной теплой степи навестить родственников в отдаленном кочевье и погибших во внезапно налетевшей снежной метели. То есть резкое похолодание возможно с 5 по 18 апреля.

После прошлых сезонов, когда в начале апреля на клумбах распускались тюльпаны, а на плодовых деревьях вовсю благоухали нежные цветы, весна этого года удивила горожан непривычно холодной встречей.

– Нынешний апрель необычен тем, что он с самого начала был прохладным. Но все-таки дальше температура росла и все сильнее приближалась к среднемноголетним значениям, – рассуждает заведующий кафедрой географии и картографии ВолГУ. – Важно, что, несмотря на прогнозы синоптиков о возможных заморозках, за месяц ночные температуры в регионе ни разу не опускались ниже нуля, тогда как в ХХ веке апрельские заморозки были абсолютной нормой.





Чем точно непостоянной и крайне переменчивой погоде удалось отличиться за последние недели, так это количеством осадков. Традиционно самый сухой месяц в году, апрель 2026-го уже не раз устраивал в городе настоящие потопы.

– Количество осадков в этом апреле действительно аномально. Статистически апрель – самый «сухой» месяц, для ХХ века многолетняя норма осадков составляла всего 20 мм, в XXI веке – 26 мм. Но уже сейчас, за 20 дней апреля, в Волгоградской области выпало 65 мм дождей – это в 2,5 раза больше нормы! Такая обстановка очень благоприятна для развития как диких степных растений, так и озимых хлебов, – заключает Денис Солодовников.

