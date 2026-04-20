



Жителям Волгоградской области напомнили о том, что взносы на негосударственное пенсионное обеспечение (НПО), уплаченные с 1 января 2025 года, учитываются в составе налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан. До 2025 года взносы на НПО были включены в социальный налоговый вычет, не превышающий 150000 рублей, – напоминают в УФНС России по Волгоградской области.

– Вычет представляется в размере взносов по договору НПО, заключенному налогоплательщиком с НПФ в свою пользу или в пользу близких родственников, в том числе бабушек, дедушек, внуков, сестер и братьев, – объясняют специалисты налоговой службы. – Максимальный размер данного вычета в совокупности с иными вычетами на долгосрочные сбережения граждан, предусмотренными ст. 219.2 НК РФ, не может превышать 400 000 руб. за налоговый период.

С 1 января 2026 года получение вычета максимально упростили. Волгоградцам требуется всего-навсего подписать предзаполненное заявление о получении налогового вычета в упрощенном порядке. Найти это заявление можно в личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте ФНС России.

– Заявление формируется автоматически, если в налоговом органе за соответствующий год содержится информация о произведенных налогоплательщиком расходах на уплату взносов на НПО, направленная негосударственными пенсионными фондами, а также сведения о доходах налогоплательщика и суммах удержанного налога, предоставленные организациями-налоговыми агентами, – уточняют специалисты.

Если вычет не может быть предоставлен по упрощенной процедуре, в личном кабинете появится сообщение об этом с указанием причин.