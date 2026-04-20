В Волгоградской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Регион оказался в соответствующей зоне карты Гидрометцентра РФ. Период предупреждения в связи с возможной грозой будет действовать в Волгоградской области до 21-00 ч. 20 апреля.

Ранее в Волгоградском ЦГМС также сообщали об осадках 20 апреля. В Волгограде в первый рабочий день пройдут кратковременные дожди, а утром и днем ожидается гроза с усилением ветра до 18 метров в секунду. Такой же прогноз распространяется и на некоторые районы региона. Дневная температура сегодня не превысит +13 градусов.